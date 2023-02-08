Китай отправил в Турцию сотрудников поисково-спасательной службы.

Об этом сообщает CCTV.

Отмечено, что самолет с группой спасателей из 82 человек на борту сегодня утром приземлился в аэропорту Аданы. Самолетом также доставлено 20 тонн медицинских и других спасательных принадлежностей и оборудование, а также четырех поисковых собак.

Правительство Китая поручило выделить Турции первый транш в размере 40 миллиона юаней (6 миллион долларов США) для медицинской помощи.

Представитель МИД Китая Мао Нинг сказал сегодня журналистам, что его страна предложит Сирии гуманитарную помощь в 30 миллион юаней (4,4 миллиона долларов). Сказав, что 2 миллиона долларов помощи будут выделены наличными и на предметы помощи, в которых испытывается острая необходимость, Мао Нинг добавил, что будут ускорены проекты продовольственной помощи.