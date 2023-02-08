По поручению главы государства, в связи с ликвидацией последствий трагедии была начата широкомасштабная помощь из Азербайджана для Турции.

С 6 февраля по настоящее время из Азербайджана в Турцию отправлены 7 самолетов и 1 автомобильная колонна.

1-й самолет вылетел в 13:25 6 февраля и доставил в зону бедствия 168 сотрудников МЧС.

2-й самолет вылетел 6 февраля в 17:25, на его борту находились 233 сотрудника МЧС и спасательное оборудование.

3-й самолет вылетел 6 февраля в 20:50 и доставил в Турцию 21 сотрудника МЧС и спасательную технику.

4-й самолет вылетел в 09:40 7 февраля с 41 медицинским работником и 4 контейнерами мобильного полевого госпиталя.

5-й самолет вылетел в 14:00 7 февраля с 3 контейнерами для полевого госпиталя и грузом для личного состава МЧС.

6-й самолет вылетел в 01:00 8 февраля с продовольствием для 4 сотрудников МЧС и гуманитарной помощью.

7-й самолет был отправлен 8 февраля в 09:46, на борту находились личный состав МЧС из 229 человек, спасательные принадлежности и средства обеспечения для личного состава МЧС.

Колонна из 14 грузовых автомобилей, отправленная 8 февраля в 01:00, доставит в Турцию 29 человек личного состава, 4 полевые кухни, гуманитарную помощь и обеспечение для личного состава МЧС.

Всего со дня землетрясения и по настоящее время в Турцию отправлен личный состав МЧС в количестве 725 человек, среди которых 34 врача и 7 человек технических работников, относящихся к медперсоналу. Кроме личного состава и медицинского персонала, привлеченного к спасательным работам, в составе гуманитарной помощи отправлены аварийно-спасательное оборудование, генераторы, насосные станции, автомобили, а также модульные полевые госпитали, медицинское оборудование, медикаменты, аптечки, палатки, постельные принадлежности и т. д.