«В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит учебный курс «Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне», сообщили в Минобороны.

В ходе учебного курса, проходящего в Национальном университете обороны, участникам был представлен брифинг, было обстоятельно рассказано о сценарии мобильного тренинга, поставленных задачах и целях.

В ходе курса будут представлены брифинги на темы «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО и обстоятельный подход к ним» и другим тематикам, будут проведены занятия по указанным темам.

В учебном курсе, который продлится до 10 февраля текущего года, участвуют военнослужащие различных видов войск Азербайджанской Армии.