Иностранные граждане и лица без гражданства для получения разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджана должны иметь в наличии недвижимость на сумму не менее 200 тыс. манатов или вклад в банках на эту сумму.

Это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс.

Соответствующие органы исполнительной власти в течение трех рабочих дней направят в банки список лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание в стране. В случае, если сумма срочного вклада этих лиц составит менее 200 тыс. манатов или депозитный договор будет расторгнут, банк должен уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней.

Кроме того, для получения разрешения на временное проживание приемлемой считается сумма в размере 100 тыс. манатов.