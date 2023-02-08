Минувшей ночью россияне атаковали Харьков, обстреляв Центральный парк города, сообщил городской голова Игорь Терехов. Он опубликовал в Telegram фотографии разрушений.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 4 ракеты, предположительно, С-300 попали в объект гражданской промышленности.

«Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается», — указал он.