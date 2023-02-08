Нидерланды в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить Украине около 100 танков Leopard 1.

Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на главу Минобороны Кайсу Оллонгрен.

В документе, по данным телеканала, отмечается, что конфликт на Украине «вошел в критически важную стадию», поэтому «поставка танков является важной».

Как утверждает НТК, речь идет о модернизированных танках, находящихся в запасах оборонной промышленности ФРГ. Страны также намерены поставить запасные части к ним и боеприпасы.

В Минобороны Дании подтвердили эти планы.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также подтвердил отправку Киеву более 100 танков Leopard 1 странами Европы, но не утиочнил, какие именно государства, кроме Германии, будут участвовать в поставках.