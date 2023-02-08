По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, без президента РФ Владимира Путина мир был бы лучше.

Об этом он сказал в интервью Bild в Киеве.

«Без колебаний и без компромиссов» мир без Путина был бы лучше, цитирует главу Минобороны ФРГ издание.

По его мнению, угрозы РФ применить ядерное оружие не должны препятствовать военной поддержке Украины.

«В конце концов, мы все не знаем, что делает Путин, но это не должно останавливать нас в разумной поддержке вместе с союзниками», — отметил министр.

Писториус подчеркнул, что в Украине происходит «жестокая война на истощение» с «огромным количеством жертв».

«Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки», — отметил он, добавив, что поддерживает тезис о победе Украины в войне.