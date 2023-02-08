Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, который пребывает в Украине с визитом.

В сообщении отмечается, что украинские власти расценивает первую заграничную поездку нового главы немецкого ведомства как знак поддержки Киева. В офисе также выразили благодарность ФРГ за решение поставить танки для ВСУ.

Во время встречи обсуждалась важность реализации украинской формулы мира для восстановления мира и стабильности в Европе и на планете, а также роль Германии в этом процессе.