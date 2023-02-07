В турецкой провинции Ван в 22:08:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
В турецкой провинции Ван в 22:08:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
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