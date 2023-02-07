Дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) SOCAR Turkey обеспечивает в Хатае, Адыямане, Газиантепе, Кахраманмараше, Шанлыурфе бесплатным бензином и дизельным топливом автомобили экстренных служб, включая скорую помощь, пожарные бригады, Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и другие ведомства.

Информация размещена на сайте компании.

Подчеркивается, что азербайджанскому посольству в Анкаре оказывается поддержка в плане эвакуации граждан Азербайджана, проживающих в зоне бедствия.

Кроме того, SOCAR Turkey передала AFAD товары первой необходимости на сумму 6,4 млн турецких лир, пожертвовала 3,5 млн лир и предоставила материалы на сумму 500 000 лир.