В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну будет направлен очередной спасательный отряд МЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гуманитарная помощь, которая будет отправлена ​​самолетом и специальным транспортом МЧС, будет включать палатки, постельные принадлежности, обогреватели, столы, сиденья и другое оборудование для размещения пострадавших от разрушений людей.

Поисково-спасательный отряд МЧС отправится в братскую страну другим самолетом.

В настоящее время идет подготовка к отправке гумпомощи и поисково-спасательной группы.