Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге сообщил о том, что Евросоюз направил в Турцию свыше 1180 спасателей в составе более 30 групп, передает ТАСС.

«К настоящему моменту мы направили более 30 групп спасателей и медицинских бригад из 19 государств Евросоюза, а также Черногории и Албании. Их общая численность составила 1 185 человек, в группы также вошли 79 поисковых собак», — сообщил представитель ЕС.

11 спасательных команд ЕС уже прибыли в Турцию. Также в ЕС направили в пострадавшие области две группы медиков. На сайте Еврокомиссии сообщается, что объем помощи может быть увеличен.