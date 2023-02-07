Министерство национальной обороны Турции заявило, что крупный пожар в порту Искендеруна потушен.
Об этом ведомство сообщило во вторник на своей странице в Twitter.
«Пожар, возникший в порту Искендеруна, был потушен с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны», — говорится в сообщении ведомства.
İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi.#MSB #Deprem pic.twitter.com/369Z5DzvS9
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023
Добавить комментарий