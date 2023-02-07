Министерство национальной обороны Турции заявило, что крупный пожар в порту Искендеруна потушен.

Об этом ведомство сообщило во вторник на своей странице в Twitter.

«Пожар, возникший в порту Искендеруна, был потушен с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны», — говорится в сообщении ведомства.