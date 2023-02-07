МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направляет в пострадавшую от землетрясения Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолет Бе-200 в Турецкую Республику. Самолет-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна», — сказали в пресс-службе.