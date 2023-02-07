В целях поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля и повлекшего за собой многочисленные жертвы, по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направляет гуманитарную помощь в братскую страну.

В связи с этим в Турцию вылетит специальный самолет, который доставит пострадавшим в результате трагедии медикаменты и оборудование, включая различные медикаменты, кислородные маски, фильтрующие системы, перевязочные материалы, шейные корсеты, носилки и т.д., а также теплую одежду.