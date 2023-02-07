Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая, сообщает кабинет министров Азербайджана.

Асадов выразил глубокие соболезнования в связи многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения произошедшим на юго-востоке Турции, и пожелал здоровья раненым.

Октай высоко оценил солидарность братского Азербайджана с Турцией в этот трудный момент и выразил благодарность за постоянную помощь, оказываемую нашей страной в целях ликвидации последствий стихийного бедствия, и за поддержку поисково-спасательных работ, проводимых в районе землетрясения.