В регионах, которые больше всего пострадали в результате землетрясения, обучается много студентов из Азербайджана, сказал АПА посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Он отметил, что есть студенты, которые учатся в двух провинциях — Мерсин и Элязыг, которые меньше пострадали от землетрясения:

«Но и там много наших студентов. Около 700-800 наших студентов находятся в этих провинциях. Но если они захотят уехать, то их эвакуируют. В Кахраманмараше 100 азербайджанских студентов, в Хатае — 27, в Адыямане — 4, в Османие — 35, в Диярбакыре — 26, в Элязыге – 212, в Урфе -14, в Зонгулдаге — 1, в Антепе — 86, в Адане — 169, в Килисе — 2, в Малатье — 136.

Со всеми стараются поддерживать связь. Все обращения, поступающие в Оперативные штабы, рассматриваются».