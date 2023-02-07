Работы по оформлению документов лиц, чьи документы были утеряны или пришли в негодность во время землетрясения, проводятся в упрощенном порядке в посольстве и генконсульстве в Турции.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В соответствии с обращениями, поступившими на круглосуточную горячую линию, и полученными данными, составляется список граждан Азербайджана, проживающих или временно пребывающих в пострадавших от землетрясения районах Турции (Кахраманмараш, Хатай, Адана, Малатья, Газыантеп, Адыяман, Шанлыурфа, Килис, Османийе, Диярбекир, Элазыг и Мерсин).

В МИД отметили, что продолжается процесс подготовки к эвакуации граждан в Азербайджан. С госструктурами Турции проводятся переговоры по устранению ограничений в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут воспрепятствовать процессу эвакуации.