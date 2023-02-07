Азербайджанские спасатели извлекли в Турции из-под завалов живыми троих граждан.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В информации отмечается, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева спасательные силы МЧС находятся в братской стране в целях ликвидации последствий мощного землетрясения в Турции и оказания содействия поисково-спасательным работам.

В результате проведенных в Кахраманмараше поисково-спасательных операций сотрудники МЧС спасли из-под завалов троих человек и извлекли тела десятерых.