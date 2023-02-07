«За последние 20 лет ПРООН оказала поддержку ANAMA в обезвреживании более 850 000 наземных мин и других взрывоопасных предметов в Азербайджане и содействовала безопасному возвращению более 160 500 детей, женщин и мужчин, ставших вынужденными переселенцами», заявил исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН Нуно Кейрос на открытии проекта «Поддержка расширения возможностей ANAMA» в Шуше.

Он отметил, что будут подготовлены карты, закуплено оборудование для разминирования, собаки и крысы для поддержки ANAMA.