В Турции продолжается разбор завалов — землетрясение на юге страны стало сильнейшим за последние 100 лет. А в ближайшие к зоне бедствия аэропорты продолжает прибывать международная помощь.

И как отмечают многие эксперты, первой страной, направившей помощь Турции, стал Азербайджан. Уже в первые часы после землетрясения по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Адану вылетел самолёт со спасателями МЧС — 370 человек. Затем — новый «борт», уже с гуманитарной помощью: палатки, одеяла, медикаменты…В Турцию решением главы государства отправляются еще два самолета уже с военными медиками, доставлен целый полевой госпиталь. Азербайджан направил в Турцию свою помощь, не дожидаясь официальных обращений. Многим эти события напомнили 23 октября 2011 года, когда сильные подземные толчки сотрясли окрестности города Ван. Тогда тоже Азербайджан направил в Турцию своих спасателей, не дожидаясь просьб и обращений. Специалисты знают: именно первые часы и сутки после толчков являются критическим временем: чем быстрее людей удастся извлечь из-под завалов и оказать помощь, тем больше у них шансов выжить. Особенно теперь, когда на улице зима и температура воздуха в пострадавших районах ниже нуля.

Сегодня масштаб катастрофы куда больше, чем в 2011 году. И если честно, то и «сил быстрого реагирования» на такие природные бедствия у Азербайджана куда больше. А скорость принятия решений осталась той же— действовать быстро, не дожидаясь исполнения всех бюрократических процедур.

А летом 2021 года Азербайджан точно так же направлял в Турцию своих спасателей и специальную технику для борьбы с лесными пожарами. И тогда тоже в Баку не ждали просьб и обращений — если у братской страны беда, ей надо помочь.

И еще одно, если угодно, человеческое измерение. В Турции объявлен семидневный траур по жертвам подземных толчков. И в Азербайджане, не дожидаясь официальных решений и распоряжений, отменяют праздничные мероприятия. В кафе и ресторанах нет музыки — ни «живой», ни в записи. Нет даже уличных музыкантов. Потому что в Турции— огромное горе, и негоже в такой ситуации веселиться. Даже если там, в Кахраманмараше и Газиантепе, у тебя нет личных друзей и знакомых.

Просто потому, что это Турция. И это Азербайджан.

Отдел политики Minval.az