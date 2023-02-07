Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане, чтобы проявить солидарность с братской страной и почтить память тех, кто погиб в результате мощного землетрясения.
Как сообщает Report, люди продолжают идти к посольству.
Жители Баку несут цветы к посольству Турции в Азербайджане, чтобы проявить солидарность с братской страной и почтить память тех, кто погиб в результате мощного землетрясения.
Как сообщает Report, люди продолжают идти к посольству.
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