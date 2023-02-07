Заслуженный деятель искусства Азербайджана, сценарист, кинопродюсер Мушфиг Хатамов покинул пост руководителя независимой телерадиокомпании Space.
Руководство компанией поручено актеру Вадо Коровину.
Заслуженный деятель искусства Азербайджана, сценарист, кинопродюсер Мушфиг Хатамов покинул пост руководителя независимой телерадиокомпании Space.
Руководство компанией поручено актеру Вадо Коровину.
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