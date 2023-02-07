«Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и НАТО».

Об этом написал на своей странице в социальных медиа глава представительства Азербайджана при альянсе Джафар Гусейнзаде.

«Мы встретились с Джулианной Смит, постоянным представителем США при НАТО. В рамках встречи, наряду с партнерством Азербайджан-НАТО, обсуждались процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуация вокруг Лачинской дороги и другие региональные вопросы»,- сказал он.

Гусейнзаде также высоко оценил оперативную и всемерную поддержку США в связи с нападением на наше посольство в Иране.