США заявили, что не будут взаимодействовать с правительством президента Сирии Башара Асада по вопросу ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает Newsweek.

Выступая на брифинге для прессы, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что «США являются партнером народа Сирии» и «предоставили больше гуманитарной помощи народу Сирии, чем любая другая страна».

При этом он подчеркнул, что «было бы довольно иронично — если не контрпродуктивно для нас обращаться к правительству, которое жестоко обращалось со своим народом в течение десятка лет».

«Вместо этого у нас есть гуманитарные партнеры на местах, которые могут оказать помощь в ликвидации последствий этих трагических землетрясений», — подчеркнул Прайс.