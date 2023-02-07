В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции вновь произошли землетрясения.
Как сообщают турецкие СМИ, в ночные часы в течение трех минут произошли два подземных толчка магнитудой 5,3 и 5,1.
В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции вновь произошли землетрясения.
Как сообщают турецкие СМИ, в ночные часы в течение трех минут произошли два подземных толчка магнитудой 5,3 и 5,1.
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