Грузинская партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, объявила о выходе из парламента страны. Об этом представители партии сообщили в Facebook.

«Единое национальное движение прекращает парламентскую деятельность», — говорится в сообщении.

Единое национальное движение» (ЕНД) проводит акцию протеста у дома премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили после отказа тбилисского городского суда освободить экс-президента Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Более ста сторонников экс-президента собрались на одной из центральных улиц Тбилиси. Здесь же находятся лидеры партии, в том числе новый председатель объединения Леван Хабеишвили. Участники митинга обращаются к Гарибашвили посредством громкоговорителя, предупреждая, что впредь оппозиция не даст покоя ему и другим представителям власти, устраивая ежедневные митинги. У дома премьера мобилизованы правоохранители, стычек и провокаций нет.