США не считают убедительными утверждения, что сбитый китайский аэростат мог оказаться над США по ошибке, как и то, что это был метеорологический зонд.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Эти объяснения кажутся нам неубедительными, — сказал он, отвечая на вопрос о том, мог ли аэростат оказаться в воздушном пространстве США из-за ошибки его операторов. — Также нам кажутся неубедительными заявления, что это был некий метеорологический зонд».