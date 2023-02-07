Серия мощных землетрясений в Турции пока не повлияла на безопасность ядерных объектов на территории страны, включая место строительства возводимой при участии российской стороны АЭС «Аккую».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Twitter.

«На данный момент землетрясения не повлияли на ядерную безопасность в Турции. Об этом сообщили МАГАТЭ в турецком атомном регуляторе. До сих пор не выявлено проблем, связанных с радиологической безопасностью и сохранностью радиоактивных источников, строящаяся в стране атомная электростанция не затронута», — отметили в агентстве.