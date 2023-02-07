Швеция выделяет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 7 млн крон ($657 тыс.) на экстренную помощь в преодолении последствий землетрясений в Турции и Сирии.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин, передает ТАСС.

«Швеция немедленно выделяет 7 млн крон Красному Кресту на гуманитарную помощь Турции и Сирии, — пояснил он. — 5 млн будет направлено Красному Полумесяцу Турции, 2 млн — Сирии».

Стокгольм также отправляет палатки, оборудование и временное жилье пострадавшим и оказывает экспертную помощь.

Правительство также подчеркивает, что готово в дальнейшем оказать дополнительную помощь Турции и Сирии в случае необходимости.