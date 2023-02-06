ООН не считает, что землетрясение в Турции повлияет на реализацию зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мне не известно о том, чтобы это имело какое-либо влияние на [реализацию] черноморской зерновой инициативы», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Дюжаррик подчеркнул, что землетрясение отразится на осуществлении гуманитарных операций ООН «на юге Турции и северо-западе Сирии».