Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о намерении «денацифицировать» и «демилитаризовать» Польшу.

Он обратил внимание на заявление главы Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава ожидает больших поставок вооружений после визита президента США Джо Байдена. По словам лидера Чечни, теперь и эта страна «будет клянчить вооружение» у Соединенных Штатов.

«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? <…> Не скрою, такое намерение лично у меня есть», — написал Кадыров.

Также Кадыров заявил о сложной политической обстановке в Польше.

«В июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии, который каждый раз привлекает все больше и больше участников», — напомнил он.

По мнению главы Чечни, этот польский регион «заслужил особый независимый статус».

«Там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь», — считает он.