Дело об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет через два-три дня направлено в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

«Конечно, мы это [решение тбилисского городского суда об отказе освободить Саакашвили из заключения по состоянию здоровья] обжалуем в апелляционном суде только для того, чтобы этапы были пройдены быстро, и через два-три дня, согласно пункту 39 регламента, [дело] будет направлено в Страсбургский суд», — сказал Хачапуридзе.