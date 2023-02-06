Верховная Рада Украины приняла постановление о признании российской организации, известной под названием «Частная военная компания Вагнера» или «Группа Вагнера», международной преступной организацией и осуждение деятельности ее участников (№8397). За это решение проголосовали 333 народных депутата.

Соответствующей постановлением, согласно решению профильного комитета, предлагается признать российскую организацию, известную под названием «Частная военная компания Вагнера» или «Группа Вагнера», международной преступной организацией и осудить деятельность участников этой международной преступной организации и причастных к ней структур, включая правительственными структурами России как государства-агрессора, и ее физических лиц.

Также предлагается обратиться к правительствам и парламентам государств мира с тем, чтобы признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, несмотря на противоправный характер деятельности ее участников в Украине и других регионах мира.

«Несмотря на существующий в обществе запрос относительно надлежащего реагирования правоохранительной системы на совершение в Украине тяжелейших военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида, а также реализации принципа неотвратимости наказания, рекомендовать Офиса генерального прокурора усилить эффективность организации процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, совершенных на территории Украины участниками «Группы Вагнера» с целью его качественного и оперативного осуществления и передачи соответствующих материалов в установленном законом порядке в суд», — говорится в постановлении.