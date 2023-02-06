Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность РФ оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Москва передала Анкаре конкретные предложения помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Эрдоган поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за предложенную помощь в ликвидации последствий мощных землетрясений, которые привели к многочисленным жертвам.

«Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей», — говорится в сообщении.