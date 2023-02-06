«Очень сложно передвигаться по освобожденным территориям. Потому что здесь установлено большое количество мин. Те, кто участвует в разминировании, очень храбрые люди».

Об этом сказал журналистам в Агдаме бельгийский путешественник Ив Бувье, член группы путешественников, находящихся сейчас в Карабахе, сообщает АПА.

«Я был шокирован, увидев разрушенный Агдам. Армяне пытались уничтожить здесь культуру азербайджанцев. На территории ведутся работы по реконструкции, созданию инфраструктуры. Отрадно это видеть. Верю, что азербайджанский народ в будущем восстановит Карабах. На эти территории должны приехать представители международных СМИ. Потому что только здесь можно увидеть, что происходит. Это также означает, что мировое сообщество получает правильную информацию о том, что происходит. То, что армяне учинили тут, должны видеть и международные организации», — сказал он.