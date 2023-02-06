Президент РФ Владимир Путин проведет 6 февраля телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить предоставление помощи республике, пострадавшей от масштабного землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает ТАСС.

«По соответствующим каналам российская сторона информировала также руководство Турции, которая существенно пострадала от этого масштабного землетрясения, о готовности немедленно предоставить помощь. Владимир Путин будет на этот счет сегодня разговаривать с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, в стране погибли более 1 000 человек. В соседней Сирии разрушительные подземные толчки сотрясали провинции на севере и северо-западе, в результате произошедших обрушений погибло свыше 400 человек. Количество пострадавших исчисляется тысячами. Спустя время в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7.