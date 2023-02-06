6 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства отметил, что Азербайджан потрясен и огорчен в связи с известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате землетрясения в Турции.

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану, братскому народу Турции в связи с гибелью людей в результате землетрясения, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Азербайджана отметил, что это большое бедствие, и что наша страна разделяет боль Турции. Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда были и будут рядом друг с другом.

В свою очередь Раджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева за соболезнование и звонок.

Алиев также сказал, что по его поручению, в Турцию направлено 420 спасателей, и как только они прибудут на место, то тут же приступят к работе вместе с турецкими коллегами. По его словам, вся необходимая помощь в ближайшее время будет отправлена в Турцию. Эрдоган поблагодарил нашего президента за поддержку.