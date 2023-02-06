С 2019 года строительные компании в Баку не обращаются в Республиканский центр сейсмологической службы по поводу сейсмологической карты местности, где будет проводиться строительство.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

«Если до 2019 года в Центр поступали такие обращения, то в последующий период их не поступало», цитирует Етирмишли Trend.