«При строительстве в 9-балльной зоне по сравнению с 8-балльной зоной по расчетным нормам должны быть вложены дополнительные средства в размере 40 процентов», заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, есть специальные железобетонные колонны, следует учитывать их размеры, арматуру, размеры сечения N:

«Если строительство здания в 8-балльной зоне обходится в 1 млн. манатов, то в 9-балльной зоне оно обойдется в 1 млн. 400 тыс. манатов. Строительные компании не хотят тратить дополнительные средства и платить за них налоги»., сказал Г. Етирмишли.