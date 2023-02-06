В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 7 февраля по 10 февраля будет дуть сильный северо-западный ветер. 10 февраля ветер стихнет.

Как сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 8 февраля ожидается облачная, к вечеру дождливая погода, ночью пройдет мокрый снег, 9-го — временами мокрый снег.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно снижаться на 5-8°, ночью и утром в 9-10 февраля ожидается 1-3° ниже нуля.

Начиная с ночи 7 февраля в западных районах республики, во второй половине дня в северных районах, а с 8 февраля в большинстве районов ожидаются осадки в виде снега, временами мокрый снег. В горных и предгорных районах ожидается снегопад.

Северо-западный ветер усилится. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 8-10°.

До 11 февраля на дорогах будет гололед.