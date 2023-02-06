Министр иностранных дел Джейхуй Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу и передал соболезнования семьям погибших, правительству и народу Турции в результате сильного землетрясения в Караманмараше, Газиантепе и других южных районах братской Турции.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказать всяческое содействие в ликвидации последствий землетрясения.

Он отметил, что по распоряжению президента Азербайджанской Республики в ближайшие часы в братскую Турцию отправятся силы оперативного реагирования в составе 370 человек для поддержки поисково-спасательных работ.

Чавушоглу выразил благодарность за солидарность и поддержку.