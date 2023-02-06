«С большой печалью услышали известия о человеческих жертвах и нанесенном ущербе в результате землетрясения мощностью 7,4 балла, произошедшего в турецком городе Кахраманмараш и ощущавшегося на обширной территории», говорится в публикации генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева в Twitter.

«Организация тюркских государств находится рядом с правительством и братским народом Турции в эти сложные дни», — написал генсек, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав исцеления раненым.