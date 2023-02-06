Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237, пострадали 639 человек, сообщили в Минздраве Сирии. *** 09:34 В результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек, ещё более 500 человек пострадали.

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08:29 Множество зданий обрушилось в результате землетрясения в городе Алеппо на севере Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал «Сурия».

Речь идет о районах Фардус, Салахетдин и Бустан аль-Каср.

Частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают пожарные и спасатели, они достают пострадавших и тела из-под завалов. Известно о жертвах, точное их число пока не называется.

Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения.

По меньшей мере 42 человека погибли и более 200 пострадали в сирийских Алеппо, Хаме и Латакии после землетрясения в соседней Турции.