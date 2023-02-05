Министерство обороны Украины проводит внутренний аудит своей финансовой деятельности на фоне сообщений о коррупции в системе государственных закупок в этом ведомстве, начата также процедура государственного аудита и проверка Минобороны Счетной палатой.

Об этом сообщил в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок. Он еще работает. Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам, в феврале. Тогда уже будут выводы аудита по всему. Дальше это будет возложено на стол для принятия соответствующих решений», — сказал министр.

Он добавил, что по инициативе украинского Минобороны параллельно начат государственный аудит ведомства. Кроме того, Счетная палата Верховной Рады готова приступить к аудиту международной технической помощи.

Проведение такой проверки важно и для Украины, и для партнеров, заявил Резников.