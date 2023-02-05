Военные стран — участниц Европейского союза (ЕС) уже давно находятся в Украине.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Телеграм-канале, комментируя заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно возможности отправки военных в Украину.

Дипломат напомнила слова Борреля интервью испанской газете «Паис» о том, что «страны — члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для участия в конфликте».

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены в Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников. Причем их отправка началась задолго до 2022 года», — написала официальный представитель российского МИДа.