Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства.

Об этом сообщила афганская газета Hasht-e Subh.

1 февраля афганская авиакомпания Kam Air совершила рейс из Кабула в Эр-Рияд, на борту самолета находились представители саудовского дипломатического ведомства.

Отъезд сотрудников дипмиссии мог стать знаком протеста против решения сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» о запрете для сотрудниц посольства выполнять свои профессиональные обязанности.

Кроме того, дипработники могли быть эвакуированы по соображениям безопасности, не исключил источник. Саудовская сторона пока не прокомментировала данную информацию.