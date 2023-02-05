Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу поздравил своего коллегу с днем рождения.

Об этом сообщается на странице в Twitter руководителя азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турецкой Республики, моим другом и коллегой Мевлютом Чавушоглу, я от всего сердца поздравил его с 55-летием. Пожелал моему дорогому брату крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе», — говорится в твите.