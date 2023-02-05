Спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано заявил, что Грузия должна соблюдать авиационные санкции в отношении России, введенные ЕС. Он предупредил, что санкционный режим ЕС предусматривает вторичные санкции против тех, кто поддерживает обход антироссийских рестрикций. Об этом сказано в письме Стано в ответ на запрос портала Netgazeti.

Он указал, что Евросоюз знает о проходящих дискуссиях, связанных с возможным восстановлением прямого авиасообщения между двумя этими странами. Стано призвал Тбилиси поддержать введенные ЕС и другими государствами санкции в авиационной сфере против Москвы, а также быть бдительными в отношении любых попыток их обойти.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Грузия проявляет мужество по защите своих экономических интересов перед Западом.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны по инициативе Грузии после того, как Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Взаимодействие между странами происходит через Женевские дискуссии. При этом с 2019 года Россия временно прекратила воздушное сообщение с Грузией из-за протестов в Тбилиси против визита российских депутатов.