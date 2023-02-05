Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования погибшим в связи с человеческими жертвами в результате аварии с участием автобуса в Турции, сообщает МИД в Twitter.

«Глубоко опечалены сообщением о гибели 8 человек и ранении 35 человек в результате аварии в Турции пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум. Да упокоит Аллах души погибших, желаем скорейшего исцеления раненым. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией», — говорится в публикации.